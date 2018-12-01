Юденич ответила на оскорбления журналиста в адрес Доктора Лизы

«Говорить о Лизе, тем более в таком мерзком тоне, может только мерзкий человек», — сказала Юденич, сообщают «Известия».

Свой пост журналист написал после того, как президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер пригласили в ОНФ.

«У него всколыхнулись непонятно какие чувства в душе. Ну а почему он так высказался? Ну потому что человек такого сорта», — заявила Юденич.

30 ноября Пархоменко опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором поделился мнением, что люди, занимающиеся благотворительной деятельностью, должны максимально дистанцироваться от политики и от власти, чтобы не дать ей собой воспользоваться.

«А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка, и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти? Все помнят, как кремлевские сволочи ее хладнокровно и сноровисто употребили в дело на раннем этапе войны в Донбассе?» — написал он.

Высказанные в подобной форме соображения возмутили многих, особенно с учетом того, как трагически завершилась жизнь Елизаветы Глинки.