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Юденич ответила на оскорбления журналиста в адрес Доктора Лизы 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Писательница Марина Юденич прокомментировала высказывания журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко в адрес главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.
«Говорить о Лизе, тем более в таком мерзком тоне, может только мерзкий человек», — сказала Юденич, сообщают «Известия».
Свой пост журналист написал после того, как президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер пригласили в ОНФ.
«У него всколыхнулись непонятно какие чувства в душе. Ну а почему он так высказался? Ну потому что человек такого сорта», — заявила Юденич.
30 ноября Пархоменко опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором поделился мнением, что люди, занимающиеся благотворительной деятельностью, должны максимально дистанцироваться от политики и от власти, чтобы не дать ей собой воспользоваться.
«А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка, и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти? Все помнят, как кремлевские сволочи ее хладнокровно и сноровисто употребили в дело на раннем этапе войны в Донбассе?» — написал он.
Высказанные в подобной форме соображения возмутили многих, особенно с учетом того, как трагически завершилась жизнь Елизаветы Глинки.
Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Она находилась на борту Ту-154 Минобороны РФ, летевшего в Сирию.
Комментарии
Сергей Пархоменко , Нюта Федермессер , Министерство обороны , газета "Известия" , Эхо Москвы , Общество
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