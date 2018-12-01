Программа «400 дворов» стала программой «1000 дворов»

Количество дворов было увеличено по инициативе врио губернатора

Глава Приморья Олег Кожемяко принял решение увеличить количество дворов, которые будут включены в программу благоустройства в 2019 году, сообщает PRIMPRESS. Теперь в рамках программы планируется привести в порядок 1000 дворовых территорий во всех населенных пунктах края.

Губернаторская программа «400 дворов» получила широкую поддержку у приморцев. За время проекта около 15 тысяч человек приняли участие в голосовании и почти 70 тысяч человек отдали подписи за благоустройство своих дворов.

Всего в период с 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет программы поступило около 3,5 тысяч заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья. Количество населенных пунктов, принявших участие в программе — почти 200. Это не только крупные города и районные центры, но и небольшие сельские поселения с численностью населения до тысячи человек.

«Хочу сказать, что по проекту «400 дворов» мы получили огромное количество заявок — более трех тысяч! Понятно, что все заявки пока наш бюджет не потянет. Но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов с 400 до 1000», — рассказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, комментируя свое решение.

Более 78% заявителей выбрали из предложенных форм благоустройства установку спортивных и детских площадок.