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Мужчина бросил все и устроился в детдом, чтобы видеться с дочерью 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: скриншот ТК «Звезда»
Житель Челябинска пытается вернуть ребенка, который попал в детдом из-за безответственной матери.
В Челябинске случилась история, которая тронет каждое родительское сердце: в одном из детских домов живет девочка, ей четыре года и с мамой ей, мягко говоря, не повезло. Зато отец бросил работу и устроился штукатуром в детский дом, чтобы быть ближе к девочке, которую он пока не может забрать.
Иду изъяли из семьи два года назад, когда Алексей с утра до вечера пропадал на работе, а жена, как выяснилось, совсем не следила за девочкой — ребенок целыми днями плакал. Соседи вызвали органы опеки.
«Она недоедала это однозначно, она была часто болеющая, главное, она было очень напугана, она боялась людей», — рассказывает главный врач дома ребенка №2 Марина Шабалина.
Алексей бросил все дела и отправился вслед за дочерью — в детский дом замешивать цемент, штукатурить, укладывать плитку. Здесь он берется за любую работу — лишь бы каждый день видеть улыбку Иды.
«С работы приходил, и она постоянно тянулась ко мне. Фамилия жены была другая. Когда забрали ребенка, сказали, что вы ей никто. Потом, когда я уже сюда устроился, здесь начал делать документы, и фамилию поменял, и все, и теперь я полноценный отец», — поделился папа Иды Алексей Маргейм.
В тесной коммуналке под снос Алексей сейчас живет один. Среди старой мебели и строительных инструментов — фотографии и игрушки. Он сам вырос в детдоме, поэтому точно знает, каково это — остаться без родительского тепла.
Эта история растопила сердца всех — чиновников, органов опеки. Несмотря на весьма скромный заработок и еще более скромные жилищные условия, главным они считают то, как девочка привязана к отцу.
«Нужно только, чтоб были хотя бы соблюдены санитарно-гигиенические нормы, чтоб там элементарно для ребенка было обеспечено спальное место отдельно, какая-то чистота в комнате», — объяснила замначальника Курчатовского управления соцзащиты администрации Челябинска Татьяна Васюнкина.
Алексей надеется забрать дочь весной, прямо в канун ее дня рождения. Иде в следующем году исполнится 4 года. А пока мужчина собирается делать ремонт и покупает игрушки к возвращению дочери.
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Общество , Социология , Челябинск
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