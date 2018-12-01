Завершилось голосование на конкурсе по присвоению аэропортам РФ имен выдающихся деятелей

Голосование в финальном этапе конкурса по присвоению 47 российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны завершилось. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

"Ровно в полночь по московскому времени 1 декабря голосование завершилось, его окончательные результаты станут известны во вторник, 4 декабря, в эфире телеканала "Россия-1", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в общей сложности в голосовании приняли участие порядка 5 млн человек, причем наибольшую активность респонденты проявили именно в последние сутки.

Конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября. Цель проекта — сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом.