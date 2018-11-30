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Познер объяснил совет Брилеву отказаться от британского гражданства 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер прокомментировал объяснения своего коллеги Сергея Брилева о том, как он получил британское гражданство.
По словам Познера, опубликованных на сайте Pozner Online, из объяснений Брилева он так и не понял, как он получил гражданство Великобритании. Он написал, что предложил коллеге сдать второе гражданство, поскольку российское законодательство не позволяет иметь два гражданство лицам, занимающим руководящие посты в СМИ.
Брилев ответил на совет Познера по гражданству
Познер отметил, что было бы «логично» отказаться от британского паспорта, если Сергей Брилев дорожит своей должностью. При этом сдать паспорт не означает отказаться от симпатий к Великобритании, в которой признавался Брилев.
Познер заявил, что прочел объяснение Брилева с большим интересом, и предложил ему написать автобиографию.
Ранее Владимир Познер заявил, что сдал бы британское гражданство на месте Сергея Брилева, поскольку занимаемая им должность заместителя директора телеканала «Россия-1» накладывает определенные требования. Журналист отметил, что сам имеет три гражданства, но не является руководителем и не собирается им становиться.
Комментарии39
Сергей Брилев , Владимир Познер , Общество , Великобритания
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