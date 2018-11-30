Познер объяснил совет Брилеву отказаться от британского гражданства

По словам Познера, опубликованных на сайте Pozner Online, из объяснений Брилева он так и не понял, как он получил гражданство Великобритании . Он написал, что предложил коллеге сдать второе гражданство, поскольку российское законодательство не позволяет иметь два гражданство лицам, занимающим руководящие посты в СМИ.

Познер отметил, что было бы «логично» отказаться от британского паспорта, если Сергей Брилев дорожит своей должностью. При этом сдать паспорт не означает отказаться от симпатий к Великобритании, в которой признавался Брилев.

Познер заявил, что прочел объяснение Брилева с большим интересом, и предложил ему написать автобиографию.

Ранее Владимир Познер заявил, что сдал бы британское гражданство на месте Сергея Брилева, поскольку занимаемая им должность заместителя директора телеканала «Россия-1» накладывает определенные требования. Журналист отметил, что сам имеет три гражданства, но не является руководителем и не собирается им становиться.