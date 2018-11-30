Пархоменко оскорбительно высказался о погибшей докторе Лизе

Журналист Сергей Пархоменко сравнил президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер с основательницей фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинка и назвал последнюю «потасканным ничтожеством».

«А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка, и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти? Все помнят, как кремлевские сволочи ее хладнокровно и сноровисто употребили в дело на раннем этапе войны в Донбассе?», — спросил Пархоменко своих подписчиков в Facebook.

Также он назвал совместные снимки Елизаветы с Мариной Юденич и главредом RT Маргаритой Симоньян «гнусными».

«Это я к тому, что нам всем нужно очень беречь Нюту Федермессер и очень терпеливо объяснять ей и тем, кто с нею работает, зачем их втаскивают туда, где они постепенно оказываются», — пояснил Пархоменко.

Напомним, правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе над Черным морем. Известный благотворитель, в последние годы она занималась в том числе помощью людям, пострадавшим в результате войны в Донбассе, вывозила детей оттуда на лечение в Москву.

Накануне стало известно, что основатель благотворительного фонда паллиативной помощи «Вера» Нюта Федермессер вступила в Общероссийский народный фронт.