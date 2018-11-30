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ФСО завершила учения центре Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба охраны (ФСО) завершила тактико-специальные учения в районе Московского Кремля. Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью, итоги тренировки будут подробно проанализированы и оценены руководством Службы.
30 ноября 2018 года в Московском Кремле и на прилегающей территории прошел основной этап плановых тактико-специальных учений ФСО, которые проводились при взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.
"Во время учений отрабатывались практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, организацией прибытия антитеррористических подразделений различными способами, в том числе с использованием авиационной техники, тушением условного пожара и оказанием экстренной медицинской помощи гражданам", — отметили в ФСО. В частности, были задействованы два вертолета.
"Мероприятиями в рамках учений охватывалась значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные реализовались на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", — подчеркнули в Службе.
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