ФСО завершила учения центре Москвы

Федеральная служба охраны (ФСО) завершила тактико-специальные учения в районе Московского Кремля. Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью, итоги тренировки будут подробно проанализированы и оценены руководством Службы.

30 ноября 2018 года в Московском Кремле и на прилегающей территории прошел основной этап плановых тактико-специальных учений ФСО, которые проводились при взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.

"Во время учений отрабатывались практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, организацией прибытия антитеррористических подразделений различными способами, в том числе с использованием авиационной техники, тушением условного пожара и оказанием экстренной медицинской помощи гражданам", — отметили в ФСО. В частности, были задействованы два вертолета.

"Мероприятиями в рамках учений охватывалась значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные реализовались на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", — подчеркнули в Службе.