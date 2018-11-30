Брилев объяснил, откуда у него британский паспорт

«Для того, чтобы сохранить для ВГТРК такую важную точку, как Лондон, мы с женой пошли на то, чтобы оплачивать счета корпункта из своего кармана: (…) из тех доходов, которые я получал за выступления на Би-би-си, Sky News», — пояснил Брилев в своем Facebook.

Он добавил, что стал тем, кого сейчас в России называют «самозанятым», а с точки здрения британского бухучета у него возник доход на территории Великобритании.

«Значит, надо было платить британские налоги. Оплаченные налоги и время, проведенное в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать? Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией», — продолжил тележурналист.

Напомним, Познер заявил, что на месте Брилева сдал бы британское гражданство.