Брилев объяснил, откуда у него британский паспорт 

Тележурналист Сергей Брилев в ответ на совет телеведущего Владимира Познера сдать британский паспорт рассказал, как он получил гражданство в Великобритании.
«Для того, чтобы сохранить для ВГТРК такую важную точку, как Лондон, мы с женой пошли на то, чтобы оплачивать счета корпункта из своего кармана: (…) из тех доходов, которые я получал за выступления на Би-би-си, Sky News», — пояснил Брилев в своем Facebook.
Он добавил, что стал тем, кого сейчас в России называют «самозанятым», а с точки здрения британского бухучета у него возник доход на территории Великобритании.
«Значит, надо было платить британские налоги. Оплаченные налоги и время, проведенное в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать? Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией», — продолжил тележурналист.
Напомним, Познер заявил, что на месте Брилева сдал бы британское гражданство.