Российский актер Иван Охлобыстин не присутствовал на показах фильма с его участием «Временные трудности» на Неделе российского кино, которая 27 ноября началась в Лондоне. По словам актера, его не допустили ни в один из кинозалов, где показывали картину, сообщает РенТВ.
«Я не знаю, честно говоря, для меня данная ситуация в новинку в силу геополитических изменений. Поэтому я предпочитаю не разбираться, я существую в среде своих коллег, профессионалов, и мне этого вполне достаточно», — сказал он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием не пускать в Лондон Охлобыстина из-за того, что он получил паспорт гражданина ДНР.
Однако представитель актера Максим Брусницын заявил, что этот запрет никак не связан с украинскими активистами.
«Так как Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, чтобы не возбуждать их толерантность, чтобы Иван воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения», — заявил он.