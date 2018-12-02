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Охлобыстина не пустили на показы его фильма в Лондоне 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский актер Иван Охлобыстин не присутствовал на показах фильма с его участием «Временные трудности» на Неделе российского кино, которая 27 ноября началась в Лондоне. По словам актера, его не допустили ни в один из кинозалов, где показывали картину, сообщает РенТВ.
«Я не знаю, честно говоря, для меня данная ситуация в новинку в силу геополитических изменений. Поэтому я предпочитаю не разбираться, я существую в среде своих коллег, профессионалов, и мне этого вполне достаточно», — сказал он.
"Мракобеса" Охлобыстина потребовали лишить Лондона
Ранее депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием не пускать в Лондон Охлобыстина из-за того, что он получил паспорт гражданина ДНР.
Однако представитель актера Максим Брусницын заявил, что этот запрет никак не связан с украинскими активистами.
«Так как Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, чтобы не возбуждать их толерантность, чтобы Иван воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения», — заявил он.
Комментарии
Максим Брусницын , Иван Охлобыстин , Тереза Мэй , Верховная Рада , Общество
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