AP: умер скульптор Роберт Моррис

Согласно его информации, знаменитый скульптор скончался еще 28 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

Роберт Моррис родился в 1931 году в штате Миссури. Свою карьеру Моррис начал в качестве художника, в его ранних работах отмечается влияние абстрактного экспрессионизма. В 1966 году он опубликовал серию эссе Notes on Sculpture ("Заметки по скульптуре"), которая оказала большое влияние на развитие минимализма. Также скульптор известен тем, что создал "современный Стоунхендж" — Обсерваторию Роберта Морриса в Нидерландах, которая фиксирует солнцестояния и равноденствия.