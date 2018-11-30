Американский скульптор Роберт Моррис, который был одним из родоначальников минимализма в 1960-х годах, умер в Нью-Йорке на 88 году жизни. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.
Согласно его информации, знаменитый скульптор скончался еще 28 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.
Роберт Моррис родился в 1931 году в штате Миссури. Свою карьеру Моррис начал в качестве художника, в его ранних работах отмечается влияние абстрактного экспрессионизма. В 1966 году он опубликовал серию эссе Notes on Sculpture ("Заметки по скульптуре"), которая оказала большое влияние на развитие минимализма. Также скульптор известен тем, что создал "современный Стоунхендж" — Обсерваторию Роберта Морриса в Нидерландах, которая фиксирует солнцестояния и равноденствия.