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AP: умер скульптор Роберт Моррис 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Todd Heisler/The New York Times
Американский скульптор Роберт Моррис, который был одним из родоначальников минимализма в 1960-х годах, умер в Нью-Йорке на 88 году жизни. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.
Согласно его информации, знаменитый скульптор скончался еще 28 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.
Роберт Моррис родился в 1931 году в штате Миссури. Свою карьеру Моррис начал в качестве художника, в его ранних работах отмечается влияние абстрактного экспрессионизма. В 1966 году он опубликовал серию эссе Notes on Sculpture ("Заметки по скульптуре"), которая оказала большое влияние на развитие минимализма. Также скульптор известен тем, что создал "современный Стоунхендж" — Обсерваторию Роберта Морриса в Нидерландах, которая фиксирует солнцестояния и равноденствия.
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Роберт Моррис , Associated Press , Общество , В мире , США , Нью-Йорк
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