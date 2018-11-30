В РАН назвали причину госпитализации Алфёрова

Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алфёров перенёс инсульт, в связи с чем был госпитализирован в одну из московских клиник, сообщили в Российской академии наук.

«Его увезли с инсультом на «скорой помощи» с совещания, госпитализировали в одну из московских клиник», — рассказали РИА Новости в РАН.

Ранее стало известно, что Алфёрова госпитализировали.

Жорес Иванович Алфёров родился 15 марта 1930 года в городе Витебске.

В 2000 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физике за разработки в полупроводниковой технике.