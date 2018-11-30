Эксперт назвал три главных направления развития Петербурга

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News рассказал о наиболее важных проектах для Санкт-Петербурга

По его мнению, ими являются транспортная логистика, социальная инфраструктура и модернизация крупных объектов для проведения массовых мероприятий.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что 10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге будет проходить Северо-Западный экономический форум.

Одной из главных целей мероприятия является налаживание взаимоотношений между представителями органов власти и деловой сферы.