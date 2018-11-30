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Эксперт назвал три главных направления развития Петербурга 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News рассказал о наиболее важных проектах для Санкт-Петербурга.
По его мнению, ими являются транспортная логистика, социальная инфраструктура и модернизация крупных объектов для проведения массовых мероприятий.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что 10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге будет проходить Северо-Западный экономический форум.
Одной из главных целей мероприятия является налаживание взаимоотношений между представителями органов власти и деловой сферы.
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