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У получившего гражданство РФ Полунина нашли «антироссийские» тату 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
«Московский комсомолец» сообщает, что у украинского артиста балета Сергея Полунина, получившего гражданство РФ, есть «антироссийские» татуировки.
«МК» обратил внимание на волка, набитого на боку артиста. По данным газеты, это «волк Ичкерии»: самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) вела войну с российскими властями, а террорист Доку Умаров называл себя президентом ЧРИ.
Издание отмечает, что на кисти левой руки Полунина набит украинский герб-трезубец, а на правой кисти — российский двуглавый орел, но орла артист якобы пытался содрать. На последних фото Полунина в Instagram российский герб виден.
Также на его груди появилась татуировка с президентом России Владимиром Путиным, а на животе — коловрат, которому приписывают «древнеславянское языческое» происхождение.
Полунин родился в украинском Херсоне. Выступал в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском театре оперы и балета, с 2016 года — солист Баварского государственного балета в Мюнхене.
По данным издания «Новое время», летом 2018 года Полунин выступил на открытии фестиваля «Опера в Херсонесе» в Севастополе. На мероприятии присутствовал российский президент.
20 ноября Полунин отмечал 29-й день рождения и заявил, что направляет все добрые пожелания в свой адрес Путину. Он пообещал «защищать Владимира своей энергией и любовью». 30 ноября Полунин показал фото своего российского паспорта.
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Сергей Полунин , Доку Умаров , Владимир Путин , Московский комсомолец , Общество , Чеченская Республика
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