«Аквариум» может отменить концерты на Украине

«Аквариум», возможно, отменит концерты на Украине . Гастроли могут сорваться из-за запрета на въезд в страну российских мужчин 16–60 лет.

«Гребенщиков планировал отметить день рождения серией концертов Москва — Питер — Киев. В этом году у певца юбилей — ему 65, и он хотел выступить в любимой Одессе», — сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на PR-директора рокеров Максима Ланде.

В графике гастролей «Аквариума» значились также Херсон, Запорожье, Днепропетровск и Харьков.

Ранее News.ru писал, что госпогранслужба Украины запретила въезжать в страну мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. Исключением в запрете станет «осуществление гуманитарной миссии, такой как прибытие на похороны».