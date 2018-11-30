Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аквариум» может отменить концерты на Украине 

News.ru 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
«Аквариум», возможно, отменит концерты на Украине. Гастроли могут сорваться из-за запрета на въезд в страну российских мужчин 16–60 лет.
«Гребенщиков планировал отметить день рождения серией концертов Москва — Питер — Киев. В этом году у певца юбилей — ему 65, и он хотел выступить в любимой Одессе», — сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на PR-директора рокеров Максима Ланде.
В графике гастролей «Аквариума» значились также Херсон, Запорожье, Днепропетровск и Харьков.
Ранее News.ru писал, что госпогранслужба Украины запретила въезжать в страну мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. Исключением в запрете станет «осуществление гуманитарной миссии, такой как прибытие на похороны».
News.ru: последние новости
Дед Мороз назвал наихудшие новогодние желания Шнур написал стих о запрете въезда на Украину Число сторонников передачи Курил в РФ увеличилось
Общество , В мире , Украина , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби130
Меркель отменила встречу с Трампом100
Украина пытается открыть Азовское море для НАТО279
Сын Игоря Талькова задержан в Москве91
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США121
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика
01:33
Дед Мороз запретил россиянам просить машины и квартиры
Общество
07:02
На Google Earth нашли «затонувший город»
Наука и техника
00:14
Бельгия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Армия Политика
02:00
Макрона не встретили в Аргентине
В мире
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
02:36
Меркель отменила встречу с Трампом
В мире
01:26
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение