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Порошенко назвал две плохие новости для Путина
Порошенко назвал две плохие новости для Путина

Власти назвали геев источником ВИЧ-инфекции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил, что половое сношение между мужчинами является источником ВИЧ-инфекции, передает агентство «Москва».
«Мы должны сделать максимум для того, чтобы предотвратить выход за пределы ключевой группы инфекции», — отметил он в ходе заседания совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, посвященного совершенствованию законодательства по противодействию ВИЧ.
В настоящее время, по словам Краевого, большую помощь медикам в этой сфере оказывают неправительственные организации, так как «только они с использованием своего функционала и возможностей» способны эффективно взаимодействовать с представителями секс-меньшинств.
Ранее 30 ноября сообщалось, что россияне стали значительно толерантнее относится к ВИЧ-инфицированным людям. Большинство готовы жить по-соседству с такими людьми. Половина не возражает вместе с ними работать. Две трети россиян допускают совместное обучение своих детей с ВИЧ-положительными сверстниками.
28 ноября сообщалось, что Россия обогнала все европейские страны по темпам распространения ВИЧ.
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Сергей Краевой , Минздрав РФ , Совет Федерации , АГН "Москва" , Общество
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