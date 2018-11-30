Медведев поручил проверить приспособленность жилья в России для инвалидов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою Минтруду совместно с региональными органами исполнительной власти проанализировать выполнение законов о приспособлении жилья и общего имущества в многоквартирных домах потребностям инвалидов.

Поручение, опубликованное в пятницу на сайте правительства РФ, сделано по итогам встречи премьера с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов 21 ноября.

Медведев также поручил проверить соблюдение прав инвалидов на получение приспособленных жилых помещений в случаях, когда их жилье признается непригодным для приспособления и проживания.

Представить анализ ситуации и свои предложения в правительство РФ министерства должны до 1 октября 2019 года, указывается в документе.