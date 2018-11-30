Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби
Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби

Медведев поручил проверить приспособленность жилья в России для инвалидов 

РИА Недвижимость + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минтруду совместно с региональными органами исполнительной власти проанализировать выполнение законов о приспособлении жилья и общего имущества в многоквартирных домах потребностям инвалидов.
Поручение, опубликованное в пятницу на сайте правительства РФ, сделано по итогам встречи премьера с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов 21 ноября.
Медведев также поручил проверить соблюдение прав инвалидов на получение приспособленных жилых помещений в случаях, когда их жилье признается непригодным для приспособления и проживания.
Представить анализ ситуации и свои предложения в правительство РФ министерства должны до 1 октября 2019 года, указывается в документе.
РИА Недвижимость: последние новости
На мосту через Волгу в подмосковной Дубне открыто рабочее движение Частный аэродром под Омском назовут именем музыканта Егора Летова Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы
Дмитрий Медведев , Минтруд , Минстрой , Общество , Политика , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Игоря Талькова задержан в Москве82
Гройсман придумал зеркальный ответ России561
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США117
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа519
Сенат США послал ясный сигнал Путину1551
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
01:33
Дед Мороз запретил россиянам просить машины и квартиры
Общество
00:14
Бельгия выдвинула обвинение России
Армия Политика
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
02:36
Меркель отменила встречу с Трампом
В мире
01:26
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Происшествия
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:22
Россиян пустят на Украину только на похороны
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение