Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США 

Крым защитят «Панцыри»
В Крыму появится новый дивизион самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Об этом, как сообщают «Известия», рассказал полковник Вадим Астафьев, пресс-секретарь Южного военного округа. По его словам, «Панцирь-С1» будут поставлены в Крым до конца 2018 года, а сейчас комплексы участвуют в учебных стрельбах на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Кремль отреагировал на демарш США
Кремль сожалеет о нежелании президента США Дональда Трампа встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, отмена двусторонней встречи откладывает обсуждение «серьезных» вопросов на неопределенное время, однако Россия готова ждать.
Автокефалия УПЦ близится к финалу
Синод Константинопольского патриархата подготовил проект устава неканонической украинской православной церкви. Как пишут «Известия», этот шаг — один из финальных на пути УПЦ к автокефалии. «Конституционная хартия Украинской церкви» может быть принята на объединительном церковном соборе, который, как заявил советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко, состоится уже в декабре.
«Это грустный финал трагической ситуации», — считает богослов Алексей Осипов.
Как военное положение отразится на торговле России с Украиной
Товарооборот между Россией и Украиной вырос в этом году и едва ли сократится из-за введения на Украине военного положения, сообщает Business FM. По данным Центра международной торговли Москвы, российско-украинский товарооборот в январе-сентябре 2018 года почти достиг 11 миллиардов долларов, что примерно на два миллиарда больше, чем годом ранее. Как отмечает BFM, пока военное положение на Украине никак не отразилось на железнодорожных грузоперевозках, а по словам президента Ассоциации международных автоперевозчиков Евгения Москвичева, «пока все хорошо» и в сфере автомобильных.
«Автомобилисты в политику не играют», — отметил он.
Что сбили сирийские ПВО
Сирийские ПВО сбили в районе Аль-Кисва несколько «вражеских целей», сообщает государственное информагентство Арабской республики SANA. Российское агентство РИА Новости, ссылаясь на собеседника в органах безопасности Сирии, сначала сообщало, что неподалеку от Дамаска был сбит самолет Военно-воздушных сил Израиля, а позже со ссылкой на тот же источник опровергло это. Не соответствующими действительности эти данные назвали и в пресс-службе Армии обороны Израиля. Тем временем государственное телевидение Сирии опубликовало видео отражения «вражеской атаки», не уточнив, кто именно был врагом.