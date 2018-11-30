Российский судья и профессор МГУ выступил за легализацию гей-браков

«Я считаю, что компромисс и социальная гармония могли бы быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав», — отметил он.

Дедов полагает, что право россиян на «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной» должно быть защищено государством.

После этого, по мнению судьи, можно будет ставить вопрос о защите других потребностей, которые возникают в рамках семейных отношений.

Свою позицию россиянин высказал в официальном «особом мнении» по итогам рассмотрения в Страсбургском суде дела о 51 случае запрета проведения гей-парадов на территории России в период с 2009 по 2014 год.

Дедов признал эти запреты незаконными, так как они нарушают конституционное право на свободу собраний и правовую защиту.

Адвокат Сергей Голубок пояснил изданию, что на «особое мнение» судьи ЕСПЧ можно ссылаться, но отдельных юридических последствий оно не имеет. А ЛГБТ-активистов полагают, что судью теперь могут оштрафовать за пропаганду гомосексуализма.

В настоящее время гей-браки легализованы в 28 странах мира, включая Германию, Францию, США и Бразилию.