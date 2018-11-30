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Российский судья и профессор МГУ выступил за легализацию гей-браков 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
За легализацию гей-браков в России выступил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Дедов, пишет «Коммерсантъ».
«Я считаю, что компромисс и социальная гармония могли бы быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав», — отметил он.
Дедов полагает, что право россиян на «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной» должно быть защищено государством.
После этого, по мнению судьи, можно будет ставить вопрос о защите других потребностей, которые возникают в рамках семейных отношений.
Свою позицию россиянин высказал в официальном «особом мнении» по итогам рассмотрения в Страсбургском суде дела о 51 случае запрета проведения гей-парадов на территории России в период с 2009 по 2014 год.
Дедов признал эти запреты незаконными, так как они нарушают конституционное право на свободу собраний и правовую защиту.
Адвокат Сергей Голубок пояснил изданию, что на «особое мнение» судьи ЕСПЧ можно ссылаться, но отдельных юридических последствий оно не имеет. А ЛГБТ-активистов полагают, что судью теперь могут оштрафовать за пропаганду гомосексуализма.
В настоящее время гей-браки легализованы в 28 странах мира, включая Германию, Францию, США и Бразилию.
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Дмитрий Дедов , МГУ , ЕСПЧ , Общество
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