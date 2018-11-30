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Отдать Курилы Японии захотело больше россиян 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиян, выступающих за передачу Японии Курильских островов, стало больше. Их доля выросла с 7 процентов в 2016 году до 17 в 2018-м. Это следует из опроса «Левада-центра», выводы которого публикует в пятницу, 30 ноября, РБК.
Отношение россиян к Японии в целом улучшилось. Больше половины опрошенных (61 процент) высказались о соседней стране позитивно. В 2017 году доля таких респондентов составляла 48 процентов.
Лишь пятая часть участников опроса (19 процентов) внимательно следят за проблемой Курил, половина (49 процентов) что-то слышала о ней, а треть (31 процент) узнала только в ходе опроса.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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Левада-центр , Общество , Политика , Япония
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