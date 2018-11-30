Познер посоветовал Брилеву отказаться от гражданства

Журналист Владимир Познер заявил, что на месте телеведущего Сергея Брилева сдал бы британское или российское гражданство «в зависимости от позиции». Об этом сообщает «Познер Online».

По мнению Познера, «примирить» российское и британское гражданства Брилеву довольно сложно.

«Понимаете, в его позиции это странно. <…> Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина — родина, а какая родина — уродина», — подчеркнул журналист.

По его мнению, сейчас Брилев «не очень хорошо» себя чувствует. Познер добавил, что он не злой человек, но получил от этого удовольствие.

Журналист подчеркнул, что у него самого три гражданства — России, Франции и США, но он никогда не занимал руководящих постов, в отличие от Брилева, замдиректора канала «Россия», и очень любит все три страны.