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Познер посоветовал Брилеву отказаться от гражданства 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер заявил, что на месте телеведущего Сергея Брилева сдал бы британское или российское гражданство «в зависимости от позиции». Об этом сообщает «Познер Online».
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что у ведущего «России-1» Сергея Брилева есть гражданство Великобритании. Брилев подтвердил этот факт, заявив, что никогда этого не скрывал, не является госслужащим, поэтому никаких законов не нарушил.
По мнению Познера, «примирить» российское и британское гражданства Брилеву довольно сложно.
«Понимаете, в его позиции это странно. <…> Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина — родина, а какая родина — уродина», — подчеркнул журналист.
По его мнению, сейчас Брилев «не очень хорошо» себя чувствует. Познер добавил, что он не злой человек, но получил от этого удовольствие.
Журналист подчеркнул, что у него самого три гражданства — России, Франции и США, но он никогда не занимал руководящих постов, в отличие от Брилева, замдиректора канала «Россия», и очень любит все три страны.
В Кремле заявили, что властям «непонятна шумиха» вокруг гражданства Брилева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналист абсолютно ничего не нарушает.
Комментарии1
Сергей Брилев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Познер , Фонд борьбы с коррупцией , Общество , Великобритания
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