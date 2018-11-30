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Психологический портрет поможет в воспитании детей 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Психологический портрет современного ребенка будет создан на основе научных исследований. Это сделает процесс воспитания и обучения детей более эффективным.
По словам заместителя заместитель министра просвещения Р Ф Татьяны Синюгиной, портреты нужны для понимания, как строить методику преподавания предметов, как должно меняться содержание образования. К сожалению, очень долго не было исследований о том, что себя представляет ребенок сегодня, с какими потребностями и проблемами он сталкивается, что нужно сделать, чтобы воздействие системы образования на этого ребенка было максимально эффективным.
«Это педагогическая наука, и строиться она должна только на современных научных исследованиях», — заявила Синюгина
Ранее News.ru писал о том, что родительская общественность обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить детей от «вредной информации, навязываемой чиновниками и НКО в рамках программы борьбы со СПИДом». В частности, в документе (копия есть в распоряжении News.ru) речь идёт об уроках секс-просвещения, которые, по мнению авторов, вводятся под давлением западного лобби.
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Комментарии1
Владимир Путин , Общество , Образование
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