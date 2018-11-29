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В РПЦ отметили «торможение» планов по автокефалии для Украины 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Непринятие решения Константинопольским патриархатом относительно даты заседания «объединительного собора» на Украине вызвано отказом иерархов канонической УПЦ присутствовать на нём.
Об этом, как передаёт ТАСС, заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.
«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха. — RT) связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твёрдо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — сказал он.
В четверг, 29 ноября, Константинополь не сумел назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине во время заседания Священного синода в Стамбуле.
При этом стало известно, что в рамках предоставления автокефалии Украине был «подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко выразил надежду, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время.
RT на русском: последние новости
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Петр Порошенко , РПЦ , Общество
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