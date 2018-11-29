На Украину за сутки не пустили более 30 россиян

«За вчерашний день на Украину не пропустили всего 33 российских гражданина. Подавляющее большинство во время мероприятий пограничного контроля не смогло подтвердить цель своей поездки на Украину», — сказал Дмеченко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, часть россиян не имела соответствующих документов. Кроме того, среди них были лица, ранее посещавшие Крым.

В ГПСУ отметили, что мероприятия по усилению границы продолжаются.

Ранее сообщалось, что число граждан России, получивших отказ во въезде на Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за день снизилось в четыре раза.

27 ноября посольство России предупредило о массовых отказах во въезде на Украину.