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На Украину за сутки не пустили более 30 россиян 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки, 28 ноября, на территорию Украины не пустили 33 граждан России, сообщил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«За вчерашний день на Украину не пропустили всего 33 российских гражданина. Подавляющее большинство во время мероприятий пограничного контроля не смогло подтвердить цель своей поездки на Украину», — сказал Дмеченко в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, часть россиян не имела соответствующих документов. Кроме того, среди них были лица, ранее посещавшие Крым.
В ГПСУ отметили, что мероприятия по усилению границы продолжаются.
Ранее сообщалось, что число граждан России, получивших отказ во въезде на Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за день снизилось в четыре раза.
27 ноября посольство России предупредило о массовых отказах во въезде на Украину.
RT на русском: последние новости
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Андрей Демченко , Общество
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