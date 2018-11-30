В Венеции презентовали проект Главного храма ВС РФ

Презентация проекта храма проходит с участием членов Международного консультативного комитета организаций, в состав которого входят организации ветеранов вооруженных сил и миротворцев 27 стран.

Венеции в рамках 16-й международной архитектурной биеннале на выставке «Современная русская церковная архитектура» состоялась презентация проекта Главного храма Вооруженных сил РФ , строительство которого ведется на территории парка «Патриот» в Подмосковье

Презентация проекта храма проходит с участием членов Международного консультативного комитета организаций, в состав которого входят организации ветеранов вооруженных сил и миротворцев 27 стран.

Франции, Сербии, Словакии и Украины. В составе делегации на бианнале участвуют представители России, Италии

Как отметил вице-президент, член правления Клуба генералов и адмиралов Республики Сербия генерал Радослав Шкорич, народ его страны «бережно и с глубоким уважением относится к сохранению памяти и православных традиций русских офицеров и солдат, отдавших свои жизни за славянское братство в годы Первой и Второй мировых войн».

«Строительство в России военного храма во имя Воскресения Христова — это укрепление традиций братства по оружию, еще одна возможность предупредить межгосударственные, межнациональные и межконфессиональные конфликты, что особенно важно сегодня, когда предпринимаются активные попытки расколоть единство православного мира», — считает сербский генерал.

Руководитель аппарата благотворительного фонда «Воскресение» Владимир Богатырев в ходе презентации рассказал, что при Главном храме ВС РФ будет работать школа военных священников и институт сестер милосердия.

«Архитектурная особенность храма заключается в том, что его параметры — от высоты до размера куполов — рассчитаны в привязке к датам Великой Отечественной войны. Каждая точка храма посвящена знаковым сражениям ВОВ, они все будут отражены в храмовом комплексе», — подчеркнул Богатырев.

Храм строится исключительно на народные пожертвования. Ожидается, что первых прихожан собор примет в 2020 году. Его открытие приурочат к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.