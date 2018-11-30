Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство РФ. Он выложил фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики президента России Владимира Путина.
"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России", — написал Полунин под фотографией своего российского паспорта. Дата выдачи документа — 29 октября 2018 года.
Он добавил, что поддерживает политику Владимира Путина. "Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами", — написал танцовщик.
Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне (УССР). В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета. С 2007 по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.
В 2012 году стал премьером Московского музыкального театра им. Станиславского — Немировича-Данченко и одновременно — постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2014 году перешел на положение приглашенного солиста Московского музыкального театра. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен).
В 2016 году байопик режиссера Стивена Кантора о жизни и карьере Сергея Полунина был номинирован на премию Гильдии продюсеров США в номинации "Лучший документальный фильм". В 2017 году Полунин сыграл роль в кинокартине "Убийство в "Восточном экспрессе" (Murder on the Orient Express), он также исполнил эпизодическую роль в фильме "Красный воробей" (Red Sparrow, 2018) с участием Дженнифер Лоуренс.