Украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство

"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России", — написал Полунин под фотографией своего российского паспорта. Дата выдачи документа — 29 октября 2018 года.

Он добавил, что поддерживает политику Владимира Путина. "Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами", — написал танцовщик.

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне (УССР). В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета. С 2007 по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.

В 2012 году стал премьером Московского музыкального театра им. Станиславского — Немировича-Данченко и одновременно — постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2014 году перешел на положение приглашенного солиста Московского музыкального театра. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен).