Швыдкой и Нарышкин выступили в защиту русского рэпа

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что современный рэп становится в какой-то мере заменой стадионной поэзии середины XX века, а председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил поддержать современных рэп-исполнителей.

«Мы сегодня видим, что у молодежи есть свои кумиры. Я недавно из любопытства пошел и посмотрел концерт Noize MC. Это тысячи молодых людей. Понятно, многие считают, что это не литература. На самом деле, это литература нынешнего поколения. Простыми запретами мы ничего не сделаем. Посмотрите, какое количество людей их читают и слушают. Это замена стадионной поэзии 50-60х годов», — сказал Швыдкой на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения, передает РИА «Новости».

Швыдкой добавил, что кроме литературы и поэзии, на которую обращает оргкомитет по поддержке литературы, есть и другая литература, и ее нельзя игнорировать.

«Надо внимание обратить и подумать, что можно и нужно сделать. Здесь миллионы читателей. Мы занимаемся одной литературой, а во внимании — другая… Это совсем неглупые люди — Оксимирон, Нойз, — очень образованные, живущие по своим законам», — отметил представитель президента.

«Может быть, министерству культуры стоит подумать о поддержке такой современной формы поэтической и музыкальной культуры», — сказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в конце заседания.

Отмечается, что члены оргкомитета согласились с этим.

Нарышкин добавил, что оргкомитет направит обращение в правительство, «чтобы оно издало соответствующий распорядительный акт».

Ранее концерт рэпера Хаски был отменен в Краснодаре из-за «деструктивного творчества», концерт электронной группы IC3PEAK был отменен в Казани.