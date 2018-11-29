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«50 лет мечтали»: в Дубне открыли мост через реку Волга 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В церемонии открытия принял участие губернатор московской области Андрей Воробьев.
В Дубне состоялось торжественное открытие моста через реку Волга. Этого события жители города ждали много лет. Церемония состоялась при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева, полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева и других руководителей.
«Мост позволяет и соединить город, и вдохнуть в него новую жизнь. Строители профессионально отнеслись к этому проекту и сдали объект раньше срока. Весь город верил, что рано или поздно мост будет. Спасибо всем, кто участвовал», — сказал в своей речи Андрей Воробьев, которого процитировал телеканал 360.
Протяженность моста составляет два километра, при этом на нем предусмотрены четыре полосы для движения автомобилей (по две в каждую сторону). Мост уже причислили к уникальным искусственным сооружениям. Так, ширина между его русловыми опорами равняется 168 метрам, что позволяет сохранить полноценное судоходное движение по реке. Поэтому он вполне может стать новым символом Подмосковья.
По прогнозам специалистов, в сутки по мосту будут передвигаться до 25 тысяч автомобилей. Кроме того, в ближайшее время будут изменены и добавлены несколько маршрутов автобусов.
«50 лет мечтали, и мечта исполнилась», — отметил генеральный директор ГосМКБ «Радуга», почетный гражданин города Владимир Трусов.
По словам губернатора МО, для развития Дубны по поручению президента России были выделены большие средства. В общей сложности строительство моста обошлось в 8,75 миллиарда рублей (4,79 миллиарда рублей из федерального бюджета и 3,96 миллиарда рублей из дорожного фонда Московской области).
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Игорь Щеголев , Андрей Воробьев , Телеканал "360° Подмосковье" , Общество , Другое , Московская область
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