Пока вы спали: В России началась дедолларизация

Еда может подорожать на треть

Еда в России подорожает на 17-32%. Такой прогноз со страниц издания «Стерлеград» сделал профессор кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Геннадий Иванов . По его мнению, подорожание продовольственных товаров неизбежно, но растянется по времени, в сетевых магазинах составит 17-30%, в несетевых — до 32%, а объясняется падением курса рубля, «санкционными и антисанкционными мероприятиями».

Встреча Путина и Трампа поднимет курс рубля

Рубль отреагирует ростом на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки», заявил «Прайму» эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . По его мнению, если президенты встретятся в Аргентине 1 декабря, доллар подешевеет на 60-70 копеек, а если не встретятся — подорожает на два-три рубля.

«Думаю, мы и 70 до конца года увидим», — спрогнозировал он.

В России началась дедолларизация

Заявление президента Владимира Путина об уходе доллара от России — констатация начала перехода на расчеты в национальных валютах, пишут «Известия» . В ходе вчерашнего выступления на форуме «Россия зовет!» глава государства отметил, что у России нет цели уходить от доллара, однако, как отмечает издание, экономика страны фактически уже начала дедолларизироваться — Минфин впервые за пять лет разместил гособлигации РФ в евро, ЗРК С-400 были проданы Турции не за доллары, а в разработке европейского аналога системы SWIFT принимает участие и Россия.

Путин поставил точку в спорах о ЖКХ

С 2021 года рассчитывающие на субсидии россияне смогут не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ. Соответствующий закон был подписан президентом России и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту, с 2021-го единственным доказательством наличия задолженности станет вступившее в силу решение суда, а уполномоченные на предоставление субсидий органы будут узнавать об этом в специальном банке данных.

Бензин на независимых АЗС может подорожать

Независимым АЗС разрешили продавать бензин на 4% дороже, чем он стоит на АЗС крупных нефтяных компаний России. Об этом РБК рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша и подтвердил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин . По словам главы Независимого топливного союза Павла Баженова, это разрешение может привести к росту стоимости литра АИ-92 на 3,49 рубля в среднем по стране, а АИ-95 — на 3,59 рубля.

«Мы не можем держать на своих заправках цены выше, чем у нефтяных компаний: наши клиенты уходят к ним», — отметил Баженов, усомнившись в том, что цены и впрямь вырастут.