Программу «дальневосточного гектара» расширят до Бурятии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Бурятия и Забайкалье войдут в программу «дальневосточного гектара». Это связано с тем, что оба региона перешли из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

«Поэтому мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ, чтоб распространить действие правил по "дальневосточному гектару" и на [эти регионы]», — пообещал Медведев во время приёма граждан в общественной приемной «Единой России».

Ранее News.ru писал о том, что по состоянию на сентябрь 2017 года в правительство РФ поступило свыше 100 тыс. заявок на получение гектара, треть из которых — коллективные заявки. При этом, чаще всего граждане используют гектар для сельского хозяйства, строительства жилых домов.

«Дальневосточный гектар» — социальная инициатива российского правительства, призванная привлечь на Дальний Восток жителей из других регионов страны и закрепить на этих территориях постоянное население. Участок площадью до 1 га в любом из регионов ДФО может получить любой гражданин РФ.