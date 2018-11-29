Рейтинг стран-убежищ на случай Третьей мировой войны

Эксперты по безопасности в сфере путешествий туристического сервиса International SOS and Control Risks составили рейтинг стран, в которых, по их мнению, будет безопаснее всего переждать Третью мировую войну.

На первом месте в этом рейтинге оказался Лихтенштейн . Улицы этого небольшого немецкоязычного государства круглосуточно патрулируются большим количеством полицейских, а располагается оно между «относительно мирными» Австрией и Швейцарией.

На втором месте — датская автономия, удаленный от всякого рода вооруженных конфликтов остров Гренландия. К тому же там очень низкий уровень преступности.

На третью позицию поместили Люксембург, поскольку там прекрасно развиты инфраструктура и здравоохранение. Однако пережидать войну именно там обойдется весьма дорого.

Еще одной страной, в которой безопасность находится на высоком уровне, является Исландия. Она безопасна благодаря своей отдаленности. В Исландии низкий уровень преступности и отсутствует постоянная армия.