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Почти 5 миллионов россиян выбрали имена для аэропортов 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: портал Москва 24
Свои голоса за участников финала общенационального конкурса "Великие имена России" отдали более 4,8 миллиона человек. Об этом сообщают организаторы конкурса.
По состоянию на 14:00 имена для аэропортов выбрали четыре миллиона 828 тысяч 436 граждан. При этом в последний день конкурса был отмечен всплеск активности.
Сделать выбор можно до 23:59 3 ноября. Окончательные результаты объявят после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет из всех регионов проекта.
Финал общенационального конкурса стартовал 12 ноября. Согласно правилам, каждый житель страны может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". В шорт-лист попали 124 имени выдающихся людей.
Ранее указ о присвоении аэропортам имен прославленных личностей подписал Владимир Путин. Целью присваивания имен отдельным географическим объектам в документе названо увековечивание памяти их обладателей.
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Владимир Путин , Общество
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