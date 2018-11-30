Почти 5 миллионов россиян выбрали имена для аэропортов

Свои голоса за участников финала общенационального конкурса "Великие имена России" отдали более 4,8 миллиона человек. Об этом сообщают организаторы конкурса.

По состоянию на 14:00 имена для аэропортов выбрали четыре миллиона 828 тысяч 436 граждан. При этом в последний день конкурса был отмечен всплеск активности.

Сделать выбор можно до 23:59 3 ноября. Окончательные результаты объявят после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет из всех регионов проекта.

Финал общенационального конкурса стартовал 12 ноября. Согласно правилам, каждый житель страны может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". В шорт-лист попали 124 имени выдающихся людей.