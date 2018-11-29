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Петербуржцев уличили в нелюбви к животным 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Порядка 12 процентов российских квартир, сдаваемых в аренду, недоступны арендаторам с домашними животными. Чаще всего запрет на проживание с питомцами устанавливают хозяева квартир в Санкт-Петербурге, говорится в материалах портала Avito, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, в городе на Неве не рады съемщикам с живностью около 22 процентов арендодателей. В Краснодаре и Москве этот показатель достигает 16 процентов, в Омске и Новосибирске — 14 процентов.
Наиболее терпимы к животным хозяева квартир в Тольятти, Ульяновске и Уфе — здесь доля объявлений с запретом на проживание питомцев составляет не более семи процентов.
«Почти все сдаваемое в аренду жилье, где запрещено проживание с животными, — однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — отмечают в Avito. — В большинстве случаев хозяева такой жилплощади (особенно это заметно на примере однокомнатных квартир) просят более высокую арендную плату, чем в среднем по рынку, — примерно на 16 процентов».
Летом 2018-го мэрия Тольятти ввела запрет на содержание в домах горожан более двух кошек и собак. Соответствующие нормы прописали в городском своде правил по благоустройству, документ вступил в силу с 1 июля. Помимо ограничений по количеству животных в квартире, он регламентирует также правила их содержания. Нарушение нормативов грозит владельцам животных штрафом.
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Lenta.ru , Общество , Краснодар , Москва , Омск , Санкт-Петербург
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