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Шнуров описал в стихах свое отношение к сорванным концертам рэперов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Известный певец, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на повсеместные запреты выступлений молодежных групп. Он посвятил происходящему стихотворение и поделился им в Instagram.
К черту все отмазки —
Улица, эстрада.
Я не слушал Хаски,
Теперь вроде надо.
Возьму новый гаджет,
И врублю по-полной!
Власть всегда накажет,
Тех кто гонит волны.
Им, да к их годам бы,
Уж понять пора бы, —
Глупо строить дамбы,
Там где идет корабль
Времени и смены.
И запреты ***!
Леди, Джентельмены,
Новая эпоха!
Что вы прям, как дети,
Отняли от тити.
Запретите ветер,
Дождик запретите.
(Орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, что концерты молодежных исполнителей стали отменять во многих городах России. По заявлениям музыкантов, власти пытаются оказать давление на владельцев музыкальных площадок.
Так, выступление группы IC3PEAK не состоится в Новосибирске. В Вологде отменили концерт группы Френдзона, а в Ярославле снова не дают выступить рэперу Хаски.
Ранее популярный российский рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) был приговорен к 12 суткам ареста за мелкое хулиганство. После срыва концерта в Краснодаре рэпер вышел на улицу и исполнил для фанатов свою песню с крыши чужого автомобиля.
Мероприятие планировали провести в новом месте после того, как прокуратура запретила выступление рэпера в заведении Arenа Hall, ссылаясь на борьбу с экстремизмом. Позже суд пересмотрел свое решение, и Хаски вышел на свободу.
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Дмитрий Кузнецов , Сергей Шнуров , Генпрокуратура РФ , Общество
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