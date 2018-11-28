Русские европейцы напугали Вселенского патриарха

Живущие в Европе русские спровоцировали резкие шаги Константинопольского патриархата. Все дело в том, что они зачастую являются прихожанами именно принадлежащих ему церквей. Однако из-за политики на Украине появилась реальная опасность потери Константинополем и русской паствы, и храмов в Европе. И патриарх Варфоломей начал принимать срочные меры.

Константинопольский патриархат в среду подтвердил, что намерен ликвидировать свою архиепископию «приходов русской традиции» в Западной Европе. Речь идет о русских приходах, которые были созданы эмигрантами первой волны, и в 1931 году перешли из юрисдикции Русской церкви в Константинопольский патриархат. Структура до сего момента пользовалась определенным самоуправлением и (с 1999 года) управлялась экзархом Константинополя. К слову, нечто похожее сейчас предрекают «новой единой украинской церкви».

Иначе говоря, Константинополь зачищает подчиненное ему русское церковное самоуправление в Западной Европе. «Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата», — говорится в коммюнике проходящего в Стамбуле Синода, передает «Интерфакс»

«Если Константинопольская патриархия отменила акт о передаче Киевской митрополии в состав Московского патриархата, принятый еще в XVII веке, то что уж говорить о более поздних ее решениях?» — сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Представитель РПЦ также напомнил:

вступление русских православных приходов Западной Европы в состав Константинопольского патриархата в 1930-е годы имело временный характер и было обусловлено тяжелым положением церкви в Советской России

Упраздненная Фанаром «русская автономия» составляла 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. База экзархата — во Франции , центр в Париже — Александро-Невский собор на улице Дарю, часто упоминающийся в мемуарах эмигрантов. Но есть приходы практически во всех странах Западной Европы. Действующий архиепископ — не грек, как обычно в случае иерархов Фанара, а обрусевший француз Иоанн (Реннето), продолжатель линии русского старца, преподобного Силуана Афонского.

«Сейчас опубликовано недоуменное заявление архиепископа Иоанна, о том, что пока никаких официальных решений от Константинополя насчет упразднения экзархата он не получал. При этом отмечается, что до Синода он не был поставлен об этом в известность. С ним это никак не обсуждалось и стало для него полной неожиданностью», — сказал газете ВЗГЛЯД профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

К слову, предшественником Иоанна на посту главы Западноевропейского экзархата был скандально известный Иов (Геча), который сейчас активно проявляет себя на украинском направлении, и которому прочат место главы «новой поместной церкви Украины».

Если Киев все никак не дождется томоса, то у «русского филиала» Фанара отобрали томос, который патриарх Варфоломей выдал в 1999 году. Между происходящим с «украинской церковью» и Западноевропейским экзархатом есть некоторая связь.

В начале ноября экзархат лишился одной из общин во Флоренции — верующие решили перейти под управление РПЦ из-за несогласия с предоставлением автокефалии «Киевскому патриархату».

«Тут можно усмотреть такую связь: русские приходы захотят выразить свое отношение к действиям Фанара на Украине и это может привести к их уходу из-под юрисдикции Константинополя», — отметил профессор Владислав Петрушко. Чтобы не допустить такого своеволия, Фанар и «принимает меры», пояснил собеседник.

О флорентийском случае напомнил и член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского Патриархата протоиерей Андрей Новиков

«Думаю, Фанар очень переживает, что его покинул приход во Флоренции, что его покинула большая часть общины в Стокгольме, и есть опасность потери прихода там, — сказал о. Андрей газете ВЗГЛЯД. — Тамошние прихожане и духовенство начинают понимать, что Константинопольский патриархат находится в расколе и у них возникает желание вернуться в русскую церковь».

Константинополь волнуется и из-за церковной собственности.

«Сейчас, например, в Бельгии фактическими собственником имущества прихода является приходской совет, который решает юрисдикционные вопросы. Там достаточно свободный приход по местному законодательству и как эта мера может помешать им уйти если они захотят, не совсем понятно, но видимо, это попытка как-то этот процесс остановить», — отметил Петрушко.

В целом, по мнению протоиерея Андрея Новикова, происходящее показывает: никакого будущего у русских в Константинопольском патриархате быть не может. Теперь нашим соотечественникам и единоверцам фактически практически предлагается быть «просто массой, подчиненной грекам», отметил о. Андрей. Заметим, впрочем, что от Фанара достается и самим эллинам.

Очевидно, что уничтожением «русского экзархата» Константинополь добьется противоположных результатов. Протоиерей Андрей Новиков подчеркивает: «Очень надеюсь, что приход этого экзархата наконец-то осознает, что их поставили в положение несуществующих, что это полное отрицание за русским народом какого-либо статуса.

То, как поступил Константинополь, и с церковной и с политической точки зрения, полное безумие, Константинопольский патриарх высек сам себя».

У РПЦ есть все основания взять под крыло русские приходы, которые до этого момента входили в экзархат. Более того, в отличие от Украины, где Фанар вторгся на нашу каноническую территорию, здесь Московский патриархат не вторгается на территорию Фанара.

Для того, чтобы это пояснить, нужно сделать небольшой экскурс в историю XX века. Русские священники, оказавшись в 1920-х в Европе и их «белоэмигрантская» паства группировались вокруг двух центров. Один, вокруг митрополита Евлогия, в конце концов перешел из Русской церкви под юрисдикцию Константинополя. Это и есть Западноевропейский экзархат.

Другая группа сформировала Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), у которой были и есть приходы в тех же Франции, Германии и т.д. РПЦЗ существовала независимо, а в 1997 году воссоединилась с РПЦ на правах самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата.