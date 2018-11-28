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Хаски поможет правозащитникам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски, окажет финансовую помощь правозащитным организациям. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Музыкант поблагодарил Оксимирона, Басту и Noize MC, которые 26 ноября провели концерт «Я буду петь свою музыку» в его поддержку. По словам рэпера, часть средств, полученных от продажи билетов на концерт, он направит правозащитным организациям, таким как «Агора» и «Открытая Россия», а также интернет-изданию «Медиазона».
Хаски заявил, что поддерживает группы IC3PEAK и «Френдозона», которые столкнулись с отменой концертов. Рэпер пообещал, что окажет им «любую посильную помощь», и заявил, что «музыканты тоже умеют в цеховую солидарность».
Ранее группе IC3PEAK отказали в проведении трех концертов в Перми.
22 ноября в Краснодаре Хаски получил наказание в виде 12 суток административного ареста за хулиганство. Позднее решение об аресте было отменено. Несмотря на отмену ареста, концерт в поддержку музыканта все равно состоялся.
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Дмитрий Кузнецов , Общество
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