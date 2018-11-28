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Путин подписал указ о присвоении имен географическим объектам 

Рамблер + ещё 5 13 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении отдельным географическим объектам имен выдающихся деятелей с целью увековечивания памяти, передает ТАСС.
«Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», — говорится в указе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, присвоение имен будет осуществляться по представлению правительства. Предложения о присвоении имен в правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения.
Отмечается, что присвоенное имя не будет являться составной частью имеющегося наименования и не повлечет за собой изменение наименования.
Напомним, что в России проходит конкурс по присвоению аэропортам имен великих людей «Великие имена России». Конкурс продлится до 30 ноября, его результаты будут объявлены 5 декабря.
Комментарии
Владимир Путин , Общественная палата России , ИТАР-ТАСС , Общество
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