Путин подписал указ о присвоении имен географическим объектам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении отдельным географическим объектам имен выдающихся деятелей с целью увековечивания памяти, передает ТАСС

«Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», — говорится в указе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, присвоение имен будет осуществляться по представлению правительства. Предложения о присвоении имен в правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения.

Отмечается, что присвоенное имя не будет являться составной частью имеющегося наименования и не повлечет за собой изменение наименования.

Напомним, что в России проходит конкурс по присвоению аэропортам имен великих людей «Великие имена России». Конкурс продлится до 30 ноября, его результаты будут объявлены 5 декабря.