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Путин смягчил требования к показам фильмов на кинофестивалях 

Газета.Ru + ещё 4 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, смягчающим требованию к демонстрации фильмов на международных кинофестивалях, которые проходят в России, а также к их показу в культурно-просветительских целях. Текст документа был опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с изменениями, которые вносятся в закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" фильм можно будет демонстрировать без выдачи прокатного удостоверения на кинофестивалях, которые будут включены в утвержденный правительством список, и чья длительность составляет не менее трех и не более пятнадцати дней. На таких условиях фильм может быть показан не более пяти раз.
Также в новой версии закона отменяется необходимости оформления прокатного удостоверения на демонстрацию фильмов музеями, выставочными залами или образовательными организациями в культурно— просветительских целях.
Ранее сообщалось, что Совфед дал добро смягченному закону о кинопрокате.
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Владимир Путин , Совет Федерации , Общество
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