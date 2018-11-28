Путин смягчил требования к показам фильмов на кинофестивалях

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, смягчающим требованию к демонстрации фильмов на международных кинофестивалях, которые проходят в России , а также к их показу в культурно-просветительских целях. Текст документа был опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с изменениями, которые вносятся в закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" фильм можно будет демонстрировать без выдачи прокатного удостоверения на кинофестивалях, которые будут включены в утвержденный правительством список, и чья длительность составляет не менее трех и не более пятнадцати дней. На таких условиях фильм может быть показан не более пяти раз.

Также в новой версии закона отменяется необходимости оформления прокатного удостоверения на демонстрацию фильмов музеями, выставочными залами или образовательными организациями в культурно— просветительских целях.