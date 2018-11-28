Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пятилетний Рахим Куриев из Чечни все же установил мировой рекорд, выполнив 3202 отжимания за один подход за 2,5 часа, достижение официально зафиксировали специалисты из Книги рекордов России, сообщил РИА Новости в среду главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не был зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику новый автомобиль Mercedes и пообещал провести совместную тренировку.
В среду в Грозный для фиксирования рекорда прибыли главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и эксперт категории "Фитнес" Книги рекордов России, рекордсмен по количеству отжиманий от пола за 1 минуту Андрей Лобков.
Свое достижение Рахим продемонстрировал в присутствии специалистов в студии грозненского телевидения.
"Рахим выполнил 3202 отжимания за один подход за 2 часа 30 минут. Это рекорд. Мы его официально зарегистрировали", — сказал Коненко.
Последние новости
В Германии придумали, как наказать Москву за Керченский пролив Что ждет Донбассе во время военного положения на Украине Двухметровый бык спасся от скотобойни из-за гигантских размеров
Комментарии
Рамзан Кадыров , РИА Новости , Общество , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась к стрельбе по морским целям246
Кремль объяснился за «отказ» говорить с Порошенко218
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление325
На Украине нашли способ «избавиться» от России219
Реакция Путина на ЧП в Черном море и другие события дня17
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение