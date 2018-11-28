Социологи запутались в самоощущениях россиян

Более трети (35%) россиян ожидают позитивных изменений в ближайшие пять лет в жизни российского общества в целом, а 43% граждан видят улучшение в этот период в своей личной жизни, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Не видят предпосылок для каких-либо изменений ни в жизни российского общества в целом, ни в своей личной жизни 41% и 42% респондентов соответственно.

Эти данные говорят о том, что число оптимистов и пессимистов среди россиян примерно одинаково, хотя первые немного преобладают.

При этом данные опроса «Ромира» противоречат данным точно такого же опроса ВЦИОМ , который проводился в те же самые дни.

По ВЦИОМУ, уровень социального оптимизма, показывающий, как россияне представляют жизнь своей семьи через год (лучше, хуже или так же), снизился за год с 63 пунктов до 40. Сильно ухудшилась и оценка экономической ситуации в стране, с 59 пунктов до 43.

То, что подобные разнонаправленные тренды сосуществуют одновременно, вовсе не свидетельствует о массовой шизофрении или ошибках социологов, а имеет вполне рациональные объяснения, сказал «Ридусу» специалист по социальной психологии Алексей Рощин.

Давно известно, и не только на примере России, что экономические трудности или, напротив, экономическое благоденствие, не коррелируются непосредственно с социальным самочувствием жителей страны. Общепризнанно, что в ряде благополучных стран уровень депрессии бывает выше, чем в странах бедных, — напомнил он.

В периоды, когда материальная сторона жизни не улучшается, «в дело» идут не абсолютные показатели богатства/бедности, а относительные, и они часто играют роль своеобразного социального афродизиака.

Как разруха происходит не в клозетах, а в головах, так и социальное самочуствие растет не на экономических сводках, а на умении людей приспосабливаться к внешней ситуации. На фондовом рынке акции могут в длительной перспективе падать, но периодически происходят отскоки. В социальных настроениях примерно то же самое: «акции», конечно, падают, но россияне успешно «монетизируют» эти отскоки, подкачивая свое социальное самоощущение, — говорит эксперт.

Некоторые психологи утверждают, что самые счастливые и психологически свободные люди — это нищие. Потому что в их жизни просто не может быть перемен к худшему, что бы ни случилось, будет только лучше. Это как при достижении абсолютного нуля — температура может меняться только вверх.

На качаниях настроений россиян парадоксальным образом влияет вера в то, что страна уже достигла дна и хуже быть просто не может. У большинства жителей страны присутствует вера в то, что хуже уже если и есть куда, то это «куда» совсем минимально и дальше в любом случае будет лучше, — заключает социолог.

Тогда же, в октябре, аналогичный опрос социального самочувствия провел и НИУ ВШЭ

Данные того мониторинга показали, что половина россиян считает, что худшие времена для страны еще впереди. Соответственно, другая половина сочла, что худшие времена уже пройдены.

Соответственно, трактовать такой fifty-fifty результат можно с любой позиции, в зависимости от собственных политических предпочтений: и как провал социально-экономической политики правительства, и как ее успех. И обе позиции будут совершенно объективными.

Правда, возникает вопрос о том, зачем такие опросы нужны вообще.