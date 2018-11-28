В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» после обращения омбудсмена

"Ко мне обратились с жалобами родители детей. Концерты были заявлены с ограничением 12+. Я не эксперт, но, прослушав ряд песен и распечатав их тексты, я считаю, что они содержат угрозу для наших детей", — сказала ТАСС Смирнова, добавив, что направила обращение в прокуратуру области и Роскомнадзор с просьбой оценить тексты исполнителей.

В прокуратуре области подтвердили, что по обращению омбудсмена проводится проверка.

"Концерт группы "Френдзона", запланированный на 4 декабря, отменен", — сказали ТАСС в администрации клуба Oliver pub, отказавшись назвать причину отмены.

"Френдзона" — это школьный поп-панк-коллектив.

Рэпер Хаски ( Дмитрий Кузнецов ) был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. 22 ноября суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков, однако признал невиновным в организации несанкционированного мероприятия.

Позже Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката обвиняемого и отменил решение об аресте музыканта. Кузнецов покинул территорию спецприемника 26 ноября, всего под арестом он провел четверо суток. Сообщалось, что у Хаски отменяются шесть концертов до 2 декабря, включая концерт в Вологде, всего до конца года было запланировано девять выступлений.