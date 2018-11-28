Запланированный на 4 декабря концерт группы "Френдзона" отменен в клубе Oliver pub в Вологде после обращения уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой оценить репертуар этого коллектива, а также рэпера Хаски, арестованного, но позже отпущенного в Краснодаре.
"Ко мне обратились с жалобами родители детей. Концерты были заявлены с ограничением 12+. Я не эксперт, но, прослушав ряд песен и распечатав их тексты, я считаю, что они содержат угрозу для наших детей", — сказала ТАСС Смирнова, добавив, что направила обращение в прокуратуру области и Роскомнадзор с просьбой оценить тексты исполнителей.
В прокуратуре области подтвердили, что по обращению омбудсмена проводится проверка.
"Концерт группы "Френдзона", запланированный на 4 декабря, отменен", — сказали ТАСС в администрации клуба Oliver pub, отказавшись назвать причину отмены.
"Френдзона" — это школьный поп-панк-коллектив.
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. 22 ноября суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков, однако признал невиновным в организации несанкционированного мероприятия.
Позже Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката обвиняемого и отменил решение об аресте музыканта. Кузнецов покинул территорию спецприемника 26 ноября, всего под арестом он провел четверо суток. Сообщалось, что у Хаски отменяются шесть концертов до 2 декабря, включая концерт в Вологде, всего до конца года было запланировано девять выступлений.