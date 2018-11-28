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Голикова: каждый второй трудоспособный инвалид будет иметь работу к 2025 году 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Половина трудоспособных инвалидов будут обеспечены работой к 2025 году, сегодня стабильно занятых людей с ограничениями по здоровью 28%. Об этом сказала в среду вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на очередном совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Сегодня у нас трудоспособных инвалидов стабильно занятых, а стабильно занятыми считаются те, которые заняты не менее четырех месяцев в году, 28%. Мы предполагаем, что к 2025 году их должно стать 50%, и сейчас мы серьезно работаем над взаимодействием инфраструктуры службы занятости, медико-социальной экспертизы, волонтерских организаций, работодателей и наставников. Сейчас принят стандарт взаимодействия", — сказала Голикова.
9 ноября Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила о том, что с 1 января 2019 года вводится новая госуслуга по организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте.
Под сопровождением в данном случае понимается оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности, ускорения его профессионалой адаптации на рабочем месте, а также формирования путей его передвижения до работы и обратно и по территории организации работодателя, пояснила тогда Голикова.
Электронные сертификаты, которые помогут инвалидам самостоятельно приобретать средства реабилитации, заработают с 2020 года, отметила Голикова.
"Начиная с 2020 года, сейчас законодательные изменения находятся в высокой степени готовности, будут работать так называемые электронные сертификаты, которые предоставят возможность нашим гражданам самостоятельно приобретать средства реабилитации с оплатой за счет бюджетов всех уровней в зависимости от того, где эта услуга приобретается. Сейчас мы практически приблизились к окончательной отработке этой системы", — отметила Голикова.
В июле 2017 года глава Минтруда Максим Топилин заявил о подготовке законопроекта, который позволит приобретать технические средства реабилитации (ТСР) с использованием электронных сертификатов на определенную сумму, что позволит сделать помощь более персонализированной. Первоначально планируется выпускать сертификаты на ТСР серийного производства — телефоны с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом. В дальнейшем практику могут распространить и на другие изделия.
Предельный размер возмещаемых расходов при приобретении ТСР с использованием сертификата предлагается определять уполномоченным органом по каждому виду технического средства реабилитации.
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Татьяна Голикова , Максим Топилин , Владимир Путин , Минтруд , Правительство РФ , Общество
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