Голикова: каждый второй трудоспособный инвалид будет иметь работу к 2025 году

"Сегодня у нас трудоспособных инвалидов стабильно занятых, а стабильно занятыми считаются те, которые заняты не менее четырех месяцев в году, 28%. Мы предполагаем, что к 2025 году их должно стать 50%, и сейчас мы серьезно работаем над взаимодействием инфраструктуры службы занятости, медико-социальной экспертизы, волонтерских организаций, работодателей и наставников. Сейчас принят стандарт взаимодействия", — сказала Голикова.

9 ноября Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила о том, что с 1 января 2019 года вводится новая госуслуга по организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте.

Под сопровождением в данном случае понимается оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности, ускорения его профессионалой адаптации на рабочем месте, а также формирования путей его передвижения до работы и обратно и по территории организации работодателя, пояснила тогда Голикова.

Электронные сертификаты, которые помогут инвалидам самостоятельно приобретать средства реабилитации, заработают с 2020 года, отметила Голикова.

"Начиная с 2020 года, сейчас законодательные изменения находятся в высокой степени готовности, будут работать так называемые электронные сертификаты, которые предоставят возможность нашим гражданам самостоятельно приобретать средства реабилитации с оплатой за счет бюджетов всех уровней в зависимости от того, где эта услуга приобретается. Сейчас мы практически приблизились к окончательной отработке этой системы", — отметила Голикова.

В июле 2017 года глава Минтруда Максим Топилин заявил о подготовке законопроекта, который позволит приобретать технические средства реабилитации (ТСР) с использованием электронных сертификатов на определенную сумму, что позволит сделать помощь более персонализированной. Первоначально планируется выпускать сертификаты на ТСР серийного производства — телефоны с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом. В дальнейшем практику могут распространить и на другие изделия.

Предельный размер возмещаемых расходов при приобретении ТСР с использованием сертификата предлагается определять уполномоченным органом по каждому виду технического средства реабилитации.