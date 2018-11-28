Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев рассказал, чего ждут от выпускников российских вузов 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия к 2024 году должна не просто пробиться в топы мировых рейтингов университетов, а добиться того, чтобы их выпускники становились ведущими экспертами в своих областях, так как без выполнения этой задачи страна развиваться не сможет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы надеемся, что к 2024 году мы попадем в десятку ведущих стран мира, чьи университеты присутствуют в топовых рейтингах университетов мира", — сказал глава правительства в ходе выступления на торжественном заседании Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) (СПБГТИ) по случаю его 190-летия.
"Причем мы с вами прекрасно понимаем, что задача не только в том, чтобы в эти рейтинги войти и где-то закрепиться. Задача совершенно в другом. Люди, которые у нас заканчивают такие университеты, и студенты, и, конечно, преподаватели должны олицетворять все лучше мировые достижения в тех сферах, которыми они занимаются", — добавил премьер.
Он особо отметил, что "только в этом случае мы сможем обеспечить нашей стране лидирующее положение в мире".
Медведев подчеркнул, что без выполнения этой задачи Россия развиваться не может.
Он заметил, что в настоящее время научно-технологическое развитие России является одним из приоритетов государства.
"За ближайшие годы мы рассчитываем, что сможем войти в число стран-лидеров, которые осуществляют научные исследования и разработки", — отметил глава правительства.
Он обратил внимание, что для этого нужны новые образовательные программы, лучшая подготовка преподавателей и исследователей.
"Мы будем создавать научно-образовательные центры, решать задачи при помощи существующих научных организаций и, конечно, промышленных компаний", — сказал премьер.
По его мнению, СПБГТИ способен внести свой вклад в достижение национальных целей развития.
Он напомнил, что почти за 200-летнюю историю в СПБГТИ учились и работали люди, чьи научные достижения во многом опередили время, в том числе Дмитрий Менделеев и Абрам Йоффе.
Последние новости
В Германии придумали, как наказать Москву за Керченский пролив Что ждет Донбассе во время военного положения на Украине Двухметровый бык спасся от скотобойни из-за гигантских размеров
Комментарии1
Дмитрий Медведев , Дмитрий Менделеев , Общество , Образование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление141
Путин рассказал, что будет после его ухода338
Путин прокомментировал инцидент в Черном море356
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину362
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день47
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение