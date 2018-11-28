Медведев рассказал, чего ждут от выпускников российских вузов

Россия к 2024 году должна не просто пробиться в топы мировых рейтингов университетов, а добиться того, чтобы их выпускники становились ведущими экспертами в своих областях, так как без выполнения этой задачи страна развиваться не сможет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Мы надеемся, что к 2024 году мы попадем в десятку ведущих стран мира, чьи университеты присутствуют в топовых рейтингах университетов мира", — сказал глава правительства в ходе выступления на торжественном заседании Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) (СПБГТИ) по случаю его 190-летия.

"Причем мы с вами прекрасно понимаем, что задача не только в том, чтобы в эти рейтинги войти и где-то закрепиться. Задача совершенно в другом. Люди, которые у нас заканчивают такие университеты, и студенты, и, конечно, преподаватели должны олицетворять все лучше мировые достижения в тех сферах, которыми они занимаются", — добавил премьер.

Он особо отметил, что "только в этом случае мы сможем обеспечить нашей стране лидирующее положение в мире".

Медведев подчеркнул, что без выполнения этой задачи Россия развиваться не может.

Он заметил, что в настоящее время научно-технологическое развитие России является одним из приоритетов государства.

"За ближайшие годы мы рассчитываем, что сможем войти в число стран-лидеров, которые осуществляют научные исследования и разработки", — отметил глава правительства.

Он обратил внимание, что для этого нужны новые образовательные программы, лучшая подготовка преподавателей и исследователей.

"Мы будем создавать научно-образовательные центры, решать задачи при помощи существующих научных организаций и, конечно, промышленных компаний", — сказал премьер.

По его мнению, СПБГТИ способен внести свой вклад в достижение национальных целей развития.