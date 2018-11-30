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Названа самая стильная россиянка 

Lenta.ru + ещё 5 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Историк моды Александр Васильев назвал имя иконы стиля современной России во время интервью на радио «Комсомольская правда».
По мнению Васильева, на эту роль подходит телеведущая и главная героиня шоу «Замуж за Бузову» 32-летняя Ольга Бузова.
«Самая успешная в мире шоу-бизнеса — Ольга Бузова, у которой 13 миллионов подписчиков. Народу она нравится. Я не хочу наживать врагов и критиковать ее гардероб. Но именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках, — пояснил историк моды. — У нее во всем усредненный стандарт. Образец обыденности».
Он также добавил, что пример Бузовой вдохновляет мечтающих о славе девушек, и похвалил ее за способность монетизировать свою известность в соцсетях.
Самыми популярными в России мужчинами Александр Васильев считает телеведущего Дмитрия Нагиева и музыканта Сергея Шнурова.
В сентябре Ольга Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте собственного бренда одежды Olga Buzova Design фотографию и видео в новой куртке. На бордовой кожаной косухе, помимо принтов со знаками карточных мастей, черным блестящим шрифтом написано: «Вторая после Путина».
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Дмитрий Нагиев , Александр Васильев , Сергей Шнуров , Ольга Бузова , Комсомольская правда , Общество
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