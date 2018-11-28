Портал Рамблер установил новогоднюю ёлку в ГУМе

Сфотографироваться с нарядным символом Нового года от портала Рамблер можно в ГУМе, где в 11-ый раз выставка «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади». Среди сказочного леса, в который на время превратился Главный Магазин страны, праздничное настроение и предвкушение праздника всем посетителям создает и ёлочка от портала Рамблер. Дизайн ёлки Рамблера — это знакомая классика, в которой преобладает фирменный синий цвет бренда, удачно дополненный украшениями цвета серебра и серый металлик.

Также портал Рамблер подарит двухнедельную подписку на онлайн-кинотеатр Okko каждому, кто разместит в своих социальных сетях фотографию с ёлкой Рамблера с хэштегом #Рамблерёлка.

Рамблер

Прочувствовать атмосферу праздника и сделать прекрасные фото у елочек можно будет до середины января 2019 года.