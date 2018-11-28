Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Портал Рамблер установил новогоднюю ёлку в ГУМе 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Сфотографироваться с нарядным символом Нового года от портала Рамблер можно в ГУМе, где в 11-ый раз выставка «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади». Среди сказочного леса, в который на время превратился Главный Магазин страны, праздничное настроение и предвкушение праздника всем посетителям создает и ёлочка от портала Рамблер. Дизайн ёлки Рамблера — это знакомая классика, в которой преобладает фирменный синий цвет бренда, удачно дополненный украшениями цвета серебра и серый металлик.
Также портал Рамблер подарит двухнедельную подписку на онлайн-кинотеатр Okko каждому, кто разместит в своих социальных сетях фотографию с ёлкой Рамблера с хэштегом #Рамблерёлка.
Рамблер
Прочувствовать атмосферу праздника и сделать прекрасные фото у елочек можно будет до середины января 2019 года.
Общество , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину133
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»89
Poseidon заметили у Керченского пролива39
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида24
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
00:40
Украина попросила США о военной базе
В мире Армия
20:01
«Практически умерла»: почему нет веры в «скорую»
Происшествия Статьи
03:14
В Нижнем Тагиле ребёнок снегом потушил Вечный огонь
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение