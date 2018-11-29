Ученые выявили виды спорта, продлевающие жизнь

Все аэробные виды спорта лучше влияют на здоровье человека, чем остальные виды нагрузок. Такой вывод ученых публикует в среду журнал European Heart Journal.

Анализируя результаты опытов других исследователей, специалисты из Лейпцигского университета обратили внимание, что все виды упражнений, которые считаются наиболее полезными для организма, относятся к числу так называемых тренировок на выносливость, укрепляющих работу сердца и помогающих мускулам эффективнее использовать кислород.

Они решили собрать группу из почти 300 добровольцев, согласившихся резко поменять свой стиль жизни. Ученые назначили им разные наборы упражнений и в течение шести месяцев следили за тем, как менялись их теломеры. Часть участников эксперимента занималась легкими формами аэробики, другие — чередовали эпизоды тяжелой и легкой нагрузки, крутя педали на велосипеде или весла на лодке. Третья группа занималась на тренажерах, предназначенных для повышения максимальной силы.

По итогам эксперимента оказалось, что активность белков, защищающая их от разрушения, выросла примерно в 2-3 раза у волонтеров, занимавшихся бегом, аэробикой, греблей и на велотренажерах, но никак не изменилась у любителей тяжелой атлетики. Таким образом специалисты пришли к выводу, что клетки спортсменов, занимающихся легкой атлетикой или аэробикой, стареют медленнее, чем организм любителей «качалок».

Ученые из Лейпцигского университета надеются, что проведение подобных опытов привлечет внимание их коллег к данному вопросу, что позволит провести более масштабные повторные проверки их выводов.