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К третьему блоку тестирования в конкурсе «Лидеры России» допустили 15 тысяч человек 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com/leadersofrussia
Больше 15 тысяч человек были допущены до заключительного блока тестирования дистанционного этапа отбора на конкурс «Лидеры России». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Второй блок тестирования представлял собой тест общих знаний о России. Он состоялся 19-21 ноября. По его итогам к заключительному блоку тестирования, тесту управленческого потенциала, были допущены 15 046 человек.
34% из них представляют Центральный федеральный округ, 17,57% — Приволжский, 13,56% — Северо-Западный, 9,97% — Уральский, 9,21% — Сибирский, 7,96% — Южный, 4,31% — Дальневосточный, а 2,77% — Северо-Кавказский.
«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысячи человек», — отметил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей».
По его словам, рост числа претендентов объясняется возросшим интересом к участию в конкурсе у талантливых и целеустремленных управленцев, обладающих высоким уровнем эрудиции и аналитических способностей.
Заключительный блок тестирования дистанционного этапа отбора на конкурс «Лидеры России» пройдет с 8:00 2 декабря по 8:00 4 декабря по времени региона, который представляют участники.
Участники, успешно прошедшие тест управленческого потенциала, поучаствуют в региональных полуфиналах конкурса, которые состоятся в январе-феврале 2019 года.
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Алексей Комиссаров , РАНХиГС , Общество
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