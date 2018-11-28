Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину

Керченский инцидент связали с «Северным потоком — 2»

США осуждают действия России во время инцидента в Керченском проливе и призывают страны Европы сделать то же самое, в том числе отказавшись от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает ТАСС, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт. Также она призвала государства ЕС ввести уже введенные против России санкции «в полной мере» в знак поддержки Украины

Покупка «жучков» станет легальной

Покупка специальных технических средств для прослушки «добросовестно заблуждающимися» россиянами — не преступление. Такое разъяснение, как сообщает РАПСИ, нижестоящим судам дала высшая инстанция России — Верховный суд. В ВС рекомендовали судам учитывать наличие у покупателя таких устройств умысла, то есть то, знает ли он, что гаджет, рекламировавшийся как бытовой, способен служить еще и прослушивающим устройством. Также в ВС отметили, что и знание этого не всегда может быть квалифицировано как преступление. Так не может быть квалифицирована покупка прослушивающих устройств в целях личной безопасности или безопасности членов семьи, сохранности имущества или слежения за животными.

Военное положение раскололо Украину

Введенное на Украине военное положение разделило граждан страны на два лагеря — лояльных действующей власти и нелояльных. Об этом «Известиям» заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий. По его словам, у президента Украины Петра Порошенко есть право продлевать режим военного положения на какой угодно срок и он может этим воспользоваться в день президентских выборов — военное положение будет продлено в нелояльных регионах и помешает их жителям проголосовать против Порошенко.

Экосбор станет эконалогом

Экологический сбор превратился в экологический налог в проекте поправок Минфина в Налоговый кодекс о систематизации неналоговых платежей. Как сообщает «Коммерсант», в отличие от компенсационного экосбора эконалог будет исключительно фискальным, тогда как ранее предполагалось, что у бизнеса будет выбор — либо перерабатывать отходы самостоятельно, либо платить сбор. По словам гендиректора «РусПЭК» Любови Меланевской, бизнес уже начал инвестировать в переработку отходов, а поправки лишают вложения смысла.

«Вся система автоматически разрушается, превращаясь в дополнительный источник пополнения бюджета», — посетовала она.

США могут разместить военную базу на Украине