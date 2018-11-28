Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину 

Керченский инцидент связали с «Северным потоком — 2»
США осуждают действия России во время инцидента в Керченском проливе и призывают страны Европы сделать то же самое, в том числе отказавшись от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает ТАСС, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт. Также она призвала государства ЕС ввести уже введенные против России санкции «в полной мере» в знак поддержки Украины.
Покупка «жучков» станет легальной
Покупка специальных технических средств для прослушки «добросовестно заблуждающимися» россиянами — не преступление. Такое разъяснение, как сообщает РАПСИ, нижестоящим судам дала высшая инстанция России — Верховный суд. В ВС рекомендовали судам учитывать наличие у покупателя таких устройств умысла, то есть то, знает ли он, что гаджет, рекламировавшийся как бытовой, способен служить еще и прослушивающим устройством. Также в ВС отметили, что и знание этого не всегда может быть квалифицировано как преступление. Так не может быть квалифицирована покупка прослушивающих устройств в целях личной безопасности или безопасности членов семьи, сохранности имущества или слежения за животными.
Военное положение раскололо Украину
Введенное на Украине военное положение разделило граждан страны на два лагеря — лояльных действующей власти и нелояльных. Об этом «Известиям» заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий. По его словам, у президента Украины Петра Порошенко есть право продлевать режим военного положения на какой угодно срок и он может этим воспользоваться в день президентских выборов — военное положение будет продлено в нелояльных регионах и помешает их жителям проголосовать против Порошенко.
Экосбор станет эконалогом
Экологический сбор превратился в экологический налог в проекте поправок Минфина в Налоговый кодекс о систематизации неналоговых платежей. Как сообщает «Коммерсант», в отличие от компенсационного экосбора эконалог будет исключительно фискальным, тогда как ранее предполагалось, что у бизнеса будет выбор — либо перерабатывать отходы самостоятельно, либо платить сбор. По словам гендиректора «РусПЭК» Любови Меланевской, бизнес уже начал инвестировать в переработку отходов, а поправки лишают вложения смысла.
«Вся система автоматически разрушается, превращаясь в дополнительный источник пополнения бюджета», — посетовала она.
США могут разместить военную базу на Украине
Украина просит США разместить в стране свою военную базу, рассказали «Известиям» собеседники в дипломатических кругах Украины и подтвердил депутат Верховной рады Иван Винник. По словам одного из источников издания, необходимость размещения на Украине американской базы ходатаи мотивируют «российской угрозой». По словам другого, этот вопрос стал особенно актуальным после воскресного инцидента в Керченском проливе.