В Омской области появится аэропорт имени Егора Летова

Частный аэропорт Поповка в 15 км от Омска будет назван именем поэта и музыканта группы "Гражданская оборона" Егора Летова , которое не прошло в финальный этап проекта "Великие имена России". Как рассказал ТАСС владелец аэропорта Александр Анисимов , тем самым он намерен увековечить имя основоположника русского панк-рока и поддержать всех жителей региона, которые голосовали за музыканта.

"Как бы кто не относился к Егору Летову — это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова.

Мы просто хотим увековечить его имя", — сказал Анисимов, добавив, что церемония переименования пройдет в аэропорту 30 ноября — в день окончания голосования в конкурсе "Великие имена России".

Владелец аэропорта отметил, что готовит документы в Росавиацию , чтобы посадочная площадка официально называлась именем Летова. "Как это будет оформлено, пока непонятно. Наверное, это первый такой прецедент. Но я рассчитываю, что коль центральные аэропорты разрешили переименовать, то и к нам это можно применить", — считает Анисимов.

Он добавил, что на территории аэропорта обязательно будет установлен монумент музыканту. "Что именно, пока мы не решили. Хотим поговорить с супругой Летова, его братом — может у них будут какие-то пожелания. Если получится, может создадим небольшой музей непосредственно на территории аэродрома", — сказал владелец посадочной площадки.

Основатель группы "Гражданская оборона", основоположник русского панк-рока Егор Летов за более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе группы и смежных проектов выпустил около 30 альбомов, последний был издан в 2007 году. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Его имя было одним из популярных вариантов названия для аэропорта в Омске, за который голосовали жители этого города, однако в финал данный вариант не прошел.