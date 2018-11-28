Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае определят лучших молодых профессионалов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более трехсот человек из Алтайского и Краснодарского краев, Иркутской и Новосибирской областей, республик Алтай и Казахстан борются за победу в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia — 2018, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia проводят в Алтайском крае третий год подряд при поддержке правительства региона. Это одно из главных событий в программе работы с молодежью.
Соревнования проходят в 34 номинациях, в том числе и в новых: "Веб-дизайн и разработка", "Графический дизайн", "Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности", "Ювелирное дело", "Лесное дело".
"Особенностью чемпионата 2018 года являются девять "сквозных" компетенций, в которых одновременно соревнуются участники разных возрастных групп" — говорится в сообщении пресс-службы.
Профессионализм участников чемпионата оценивают 260 экспертов и 26 сертифицированных экспертов из регионов России. Также они будут участвовать в стратегических сессиях, круглых столах и панельных дискуссиях. Итоги чемпионата станут известны 1 декабря.
Последние новости
НАТО пригрозила России "последствиями" из-за ситуации в Керчи Операция "Необузданная свобода": Порошенко переиграл всех Украинская рулетка для России: на кону пять атомных реакторов
Комментарии
Общество , Алтайский Край , Республика Алтай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»45
Киев обвинили в «подставе» моряков429
Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным586
Финляндия «отказалась» от Карелии185
Депутаты возмутились мордобоем на шоу Малахова146
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили противокорабельные ракеты
Армия Оружие
00:49
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»
Происшествия В мире
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
11:41
На Украине введено военное положение
В мире Украина
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение