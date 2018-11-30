ВЦИОМ: россияне стали более толерантны к больным СПИДом

"Личное отношение россиян к ситуациям взаимодействия с ВИЧ-инфицированными стало существенно терпимее", — говорится в сообщении. Согласно исследованию, каждый второй опрошенный (50%) считает, что "нет ничего страшного" в том, чтобы работать вместе с больным СПИДом (в 2005 году таких было 33%), а 29% заявили, что, несмотря на трудности, они готовы работать с заболевшим. "Абсолютно неприемлемой" такую работу признали 15% респондентов (в 2005 году — 27%).

Кроме того, в 2018 году почти в два раза по сравнению с 2005 годом возросло количество людей, готовых ухаживать за ВИЧ-инфицированными: сегодня оказывать помощь заболевшим готовы 57% опрошенных против 29% в 2005 году. Также резко возросло количество людей, готовых жить на одной лестничной клетке и быть близкими соседями с больными СПИДом: 65% в 2018 году против 38% в 2005 году.

Наиболее неприемлемым для россиян стало пользование посудой, которой когда-то пользовался ВИЧ-инфицированный: почти половина опрошенных (49%) назвала это "абсолютно неприемлемым" (77% в 2005 году), в то время как лишь 27% сказали, что "в этом нет ничего страшного" (8% в 2005 году). Кроме того, 45% респондентов назвали неприемлемой покупку продуктов у ВИЧ-инфицированного продавца (7% в 2005 году), согласны на это 29% опрошенных (7% в 2005 году). Позволить своему ребенку ходить в тот же класс, в котором учится ВИЧ— инфицированный, готовы 32% россиян (12% в 2005 году), каждый четвертый (26%) назвал это неприемлемым (56% в 2005 году).

Как и в прошлому году, абсолютное большинство россиян (88%) считают проблему распространения ВИЧ важной для страны. Около 89% опрошенных считают, что больным следует оказывать помощь, нежели изолировать от общества (5%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 ноября 2018 года. Было опрошено 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2005 году были проведены квартирные опросы.

ВИЧ в России

В ноябре 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, согласно которому Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года. В России были зафиксированы 104 тыс. случаев заболевания ВИЧ, в 53% случаев заболевание было выявлено на последней стадии.

После доклада ВОЗ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова привела более точные данные, заявив, что количество инфицированных составляет 85802 человека. По ее словам, на данный момент в федеральный регистр включены и постоянно обновляются данные о почти 90% людей с ВИЧ-инфекцией в стране.

Регистр содержит информацию о персональных данных пациентов (к которым имеются разные уровни доступа в рамках регистра), результаты диспансерного наблюдения, сведения об изменениях состоянии здоровья, наличие инвалидности, сведения об оказанной медицинской помощи, вирусной нагрузки, информацию о принимаемых лекарствах.